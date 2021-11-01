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23:12 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА установил исторический антирекорд в матче с «Калевом»

ЦСКА потерпел поражение от «Калева» (56:67) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: ПБК ЦСКА

56 набранных очков — худший показатель результативности ЦСКА за всю историю выступлений в чемпионатах страны.

Предыдущий антирекорд (60 очков) был установлен в 2012 году в матче с чешским «Нимбурком». «Калев» 30 лет не обыгрывал ЦСКА в Эстонии. Последняя домашняя победа таллинцев над армейцами состоялась 6 мая 1991 года. В том сезоне эстонская команда стала чемпионом СССР.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд. На прошлой неделе армейцы уступили «Монако» (80:97) и АСВЕЛу (68:70) в регулярном чемпионате Евролиги.

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