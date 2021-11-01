ЦСКА установил исторический антирекорд в матче с «Калевом»

Предыдущий антирекорд (60 очков) был установлен в 2012 году в матче с чешским «Нимбурком». «Калев» 30 лет не обыгрывал ЦСКА в Эстонии. Последняя домашняя победа таллинцев над армейцами состоялась 6 мая 1991 года. В том сезоне эстонская команда стала чемпионом СССР.