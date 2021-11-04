Джордан — самый высокооплачиваемый спортсмен в истории, Роналду — 5-й, Леброн, Месси, Шумахер, Федерер — в топ-10

Рейтинг доходов от Sportico составлен на основе бесед с инсайдерами, собственных исследований и данных других медиа, включая Forbes. Заработок каждого спортсмена формируют зарплата, призовые, рекламные контракты, роялти, лицензионные отчисления и так далее.

Sportico включил доходы в игровые годы и после завершения карьеры до 1 июня 2021 года. Что касается гольфиста Альберта Палмера и баскетболиста Кобе Брайанта, их заработок рассчитан до момента смерти.

В топ-25 вошли спортсмены из восьми видов спорта, их совокупный доход составил 25,5 млрд долларов. Общая сумма в рейтинге ниже скорректирована с учетом инфляции.

Топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов: