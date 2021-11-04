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21:33 (мск), источник: Sports.Ru

Джордан — самый высокооплачиваемый спортсмен в истории, Роналду — 5-й, Леброн, Месси, Шумахер, Федерер — в топ-10

Издание Sportrico, которое специализируется на спортивном бизнесе, составило рейтинг из 25 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен.

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Источник: Sports.Ru

Рейтинг доходов от Sportico составлен на основе бесед с инсайдерами, собственных исследований и данных других медиа, включая Forbes. Заработок каждого спортсмена формируют зарплата, призовые, рекламные контракты, роялти, лицензионные отчисления и так далее.

Sportico включил доходы в игровые годы и после завершения карьеры до 1 июня 2021 года. Что касается гольфиста Альберта Палмера и баскетболиста Кобе Брайанта, их заработок рассчитан до момента смерти.

В топ-25 вошли спортсмены из восьми видов спорта, их совокупный доход составил 25,5 млрд долларов. Общая сумма в рейтинге ниже скорректирована с учетом инфляции.

Топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов:

  1. Майкл Джордан (баскетбол) — 2,62 млрд долларов.
  2. Тайгер Вудс (гольф) — 2,1 млрд.
  3. Арнольд Палмер (гольф) — 1,5 млрд.
  4. Джек Никлаус (гольф) — 1,38 млрд.
  5. Криштиану Роналду (футбол) — 1,24 млрд.
  6. Флойд Мейвезер-младший (бокс) — 1,2 млрд.
  7. Леброн Джеймс (баскетбол) — 1,17 млрд.
  8. Лионель Месси (футбол) — 1,14 млрд.
  9. Михаэль Шумахер (автогонки) — 1,13 млрд.
  10. Роджер Федерер (теннис) — 1,12 млрд.
  11. Фил Микельсон (гольф) — 1,08 млрд.
  12. Дэвид Бекхэм (футбол) — 1,05 млрд.
  13. Кобе Брайант (баскетбол) — 930 млн.
  14. Шакил О’Нил (баскетбол) — 870 млн.
  15. Грег Норман (гольф) — 815 млн.
  16. Майк Тайсон (бокс) — 775 млн.
  17. Алекс Родригес (бейсбол) — 650 млн.
  18. Мэнни Пакьяо (бокс) — 630 млн.
  19. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 625 млн.
  20. Льюис Хэмилтон (автогонки) — 620 млн.
  21. Неймар (футбол) — 615 млн.
  22. Джефф Гордон (автогонки) — 595 млн.
  23. Оскар Де Ла Хойя (бокс) — 580 млн.
  24. Пейтон Мэннинг (американский футбол) — 570 млн.
  25. Дерек Джитер (бейсбол) — 555 млн.

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