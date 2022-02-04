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22:26 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Альбу» в матче баскетбольной Евролиги. Швед набрал 3000-е очко в турнире

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл германскую «Альбу» со счетом 91:72 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт».

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Источник: РИА "Новости"

В составе армейцев самым результативным игроком стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл (21 очко и 11 подборов). У «Альбы» больше всех очков набрал Люк Сикма (15).

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Разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед стал первым российским баскетболистом, набравшим 3 000 очков в турнире. Швед ранее уже выступал за ЦСКА, в составе армейцев он стал победителем Евролиги в 2008 году и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2008, 2012). С 2015 по 2021 год баскетболист представлял «Химки».

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Команды встречались в текущем регулярном чемпионате Евролиги 17 декабря в Берлине. Тогда победу со счетом 93:90 одержал ЦСКА.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, армейцы одержали 14 побед при девяти поражениях. «Альба» опустилась на 16-е место, команда одержала семь побед и потерпела 16 поражений. В следующем матче Евролиги ЦСКА в Тель-Авиве сыграет с местным «Маккаби» 10 февраля. «Альба» в этот же день дома встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

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