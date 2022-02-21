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Британские баскетболисты не прилетят в Минск на отборочный матч ЧМ-2023

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Баскетболисты сборной Великобритании не прилетят в Минск для участия в отборочном матче чемпионата мира — 2023.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча против подопечных Ростислава Вергуна должна была состояться 25 февраля в минском Дворце спорта. БФБ анонсировала продажу билетов на матч. Однако на официальной странице Британской федерации баскетбола в Twitter появилась информация, что сборная Великобритании в Беларусь не полетит. Также указано, что подробности можно найти на сайте федерации, однако указанная ссылка в Беларуси не открывается.

В Белорусской федерации баскетбола (БФБ) отказались комментировать ситуацию Sputnik, сославшись на то, что никаких официальных документов от Международной федерации баскетбола (ФИБА) пока не получали. По плану 28 февраля белорусская команда должна провести гостевую встречу против сборной Великобритании в Ньюкасле.

Обе сборные, выступающие в группе В, до этого провели по два матча. В домашнем противостоянии белорусы переиграли сборную Турции — 84:70. Затем в гостях проиграли грекам — 67:77. Британцы дома обыграли греческих баскетболистов — 78:69, но потерпели гостевое поражение от турок — 67:84. У всех команд группы сейчас по три очка.

ЧМ-2023

В следующий раунд отборочного турнира попадут по три лучшие команды из восьми квалификационных квартетов. Путевки на чемпионат мира завоюют 12 представителей Европы.

В финальной части турнира примут участие 32 команды. Это будет первый чемпионат мира, который состоится в нескольких странах: Филиппинах, Японии и Индонезии. Планетарное первенство пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

Сборная Беларуси

Мужская сборная суверенной Беларуси по баскетболу была образована в 1993 году. Свой первый матч белорусы провели 31 мая 1993 года в польском Вроцлаве против сборной Литвы. Матч закончился сенсационной победой белорусов над призерами Олимпийских игр-1992 со счетом 88:80.

Однако с тех пор сборная ни разу не смогла преодолеть квалификационный отбор, чтобы выступить на Олимпийских играх и в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы.

В рейтинге ФИБА Беларусь сейчас занимает 48-ю позицию среди 164 стран мира.

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