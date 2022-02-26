Британия аннулировала визы белорусской мужской сборной по баскетболу

«Я аннулировала визы белорусской мужской сборной по баскетболу, которая завтра вечером должна была играть в Ньюкасле. Великобритания не будет приветствовать национальные спортивные команды тех стран, которые замешаны в неспровоцированном и незаконном вторжении Путина на Украину», — написала министр в Twitter.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.