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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Британия аннулировала визы белорусской мужской сборной по баскетболу

ЛОНДОН, 26 фев — РИА Новости. Великобритания аннулировала визы белорусской мужской сборной по баскетболу, которая завтра вечером должна была играть в Ньюкасле, сообщила глава британского МВД Прити Пател.

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Источник: РИА "Новости"
«Я аннулировала визы белорусской мужской сборной по баскетболу, которая завтра вечером должна была играть в Ньюкасле. Великобритания не будет приветствовать национальные спортивные команды тех стран, которые замешаны в неспровоцированном и незаконном вторжении Путина на Украину», — написала министр в Twitter.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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