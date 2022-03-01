Международная федерация баскетбола отстранила российские сборные и клубы от соревнований

ТАСС, 1 марта. Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

В заявлении сказано, что решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины. Российские команды не смогут участвовать в турнирах до специального уведомления.

25 марта состоится заседание Центрального совета FIBA, на котором будут приняты дальнейшие решения.