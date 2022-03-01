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19:17 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация баскетбола отстранила российские сборные и клубы от соревнований

Российские команды не смогут участвовать в турнирах под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

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Источник: РИА "Новости"
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ТАСС, 1 марта. Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

В заявлении сказано, что решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины. Российские команды не смогут участвовать в турнирах до специального уведомления.

25 марта состоится заседание Центрального совета FIBA, на котором будут приняты дальнейшие решения.

Ранее российские баскетбольные клубы были отстранены от участия в европейских турнирах текущего сезона. Таким образом, продолжить выступление в Евролиге не смогут московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. От участия в Еврокубке отстранен «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

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