Один из ведущих баскетболистов ЦСКА покинул расположение клуба
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Защитник Дэниэл Хэкетт покинул расположение московского баскетбольного клуба ЦСКА, сообщается на сайте армейцев.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Защитник Дэниэл Хэкетт покинул расположение московского баскетбольного клуба ЦСКА, сообщается на сайте армейцев.
Ранее аналогичное решение по личным причинам приняли Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис, Йоханнес Фогтманн и Джоэл Боломбой.
Отмечается, что статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется. Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику.
28 февраля Евролига приостановила участие российских ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа на фоне осложнения российско-украинских отношений.
Хэкетт представляет армейцев с 2018 года, на счету 34-летнего защитника победа в Евролиге, две победы в Единой лиге ВТБ. В прошлом сезоне он был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.