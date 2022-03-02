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14:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Один из ведущих баскетболистов ЦСКА покинул расположение клуба

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Защитник Дэниэл Хэкетт покинул расположение московского баскетбольного клуба ЦСКА, сообщается на сайте армейцев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее аналогичное решение по личным причинам приняли Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис, Йоханнес Фогтманн и Джоэл Боломбой.

Отмечается, что статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется. Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику.

28 февраля Евролига приостановила участие российских ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа на фоне осложнения российско-украинских отношений.

Хэкетт представляет армейцев с 2018 года, на счету 34-летнего защитника победа в Евролиге, две победы в Единой лиге ВТБ. В прошлом сезоне он был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

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