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19:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пятеро легионеров вернулись в баскетбольный клуб «Зенит»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил о возвращении в команду пятерых легионеров.

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Источник: Спорт РИА Новости

«После короткого отпуска, связанного с необходимостью визита домой, в стан “Зенита” уже вернулись Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс», — говорится в сообщении.

Петербургский «Зенит» с 11 победами в 14 матчах занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Ранее в марте клуб подписал контракты с Виталием Фридзоном, Сергеем Моней, Егором Вяльцевым и американским форвардом Аароном Карвером.

28 февраля Евролига приостановила участие российских команд в турнире на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине.

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