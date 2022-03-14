Пятеро легионеров вернулись в баскетбольный клуб «Зенит»
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил о возвращении в команду пятерых легионеров.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил о возвращении в команду пятерых легионеров.
«После короткого отпуска, связанного с необходимостью визита домой, в стан “Зенита” уже вернулись Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс», — говорится в сообщении.
Петербургский «Зенит» с 11 победами в 14 матчах занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Ранее в марте клуб подписал контракты с Виталием Фридзоном, Сергеем Моней, Егором Вяльцевым и американским форвардом Аароном Карвером.
28 февраля Евролига приостановила участие российских команд в турнире на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине.