«Цмоки-Минск» в овертайме победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Белорусский «Цмоки-Минск» в овертайме обыграл казахстанскую «Астану» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Белорусский «Цмоки-Минск» в овертайме обыграл казахстанскую «Астану» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 65:64 (25:17, 15:12, 7:12, 8:14, 10:9) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард «Астаны» Скайлар Спенсер, оформивший дабл-дабл (16 очков и 13 подборов). В составе минчан больше всех баллов набрал Евгений Белянков (15).
В турнирной таблице «Астана» занимает восьмую строчку, одержав три победы в 13 матчах. «Цмоки-Минск» идет на девятом месте также с тремя победами после 13 игр.