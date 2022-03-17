«Цмоки-Минск» в овертайме победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 65:64 (25:17, 15:12, 7:12, 8:14, 10:9) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард «Астаны» Скайлар Спенсер, оформивший дабл-дабл (16 очков и 13 подборов). В составе минчан больше всех баллов набрал Евгений Белянков (15).