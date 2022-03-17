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19:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Цмоки-Минск» в овертайме победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Белорусский «Цмоки-Минск» в овертайме обыграл казахстанскую «Астану» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 65:64 (25:17, 15:12, 7:12, 8:14, 10:9) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард «Астаны» Скайлар Спенсер, оформивший дабл-дабл (16 очков и 13 подборов). В составе минчан больше всех баллов набрал Евгений Белянков (15).

В турнирной таблице «Астана» занимает восьмую строчку, одержав три победы в 13 матчах. «Цмоки-Минск» идет на девятом месте также с тремя победами после 13 игр.

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