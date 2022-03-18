Суд продлил арест американской баскетболистки Бриттни Грайнер
Химкинский суд Московской области продлил арест известной американской баскетболистки, центровой УГМК Бриттни Грайнер до 19 мая.
Химкинский суд Московской области продлил арест известной американской баскетболистки, центровой УГМК Бриттни Грайнер до 19 мая.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево.
Бриттни — двукратная чемпионка Олимпийских игр по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу, Лизу Лесли, чей рекорд продержался четверть века.