«Цмокi-Мiнск» сыграют с «Нижним Новгородом» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

На площадке «Минск-Арены» чемпионы Беларуси примут баскетболистов «Нижнего Новгорода» (начало встречи в 19.00). В 16 предыдущих матчах регулярного сезона минчане одержали три победы и занимают сейчас 9-е место в турнирной таблице. Нижегородская команда находится на 7-й позиции, имея в своем активе 6 выигрышей в 16 проведенных встречах. В матче первого круга баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли минских «драконов» на своей площадке со счетом 72:65.