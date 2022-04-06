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6 апреля, источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» сыграют с «Нижним Новгородом» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня очередной поединок в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

На площадке «Минск-Арены» чемпионы Беларуси примут баскетболистов «Нижнего Новгорода» (начало встречи в 19.00). В 16 предыдущих матчах регулярного сезона минчане одержали три победы и занимают сейчас 9-е место в турнирной таблице. Нижегородская команда находится на 7-й позиции, имея в своем активе 6 выигрышей в 16 проведенных встречах. В матче первого круга баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли минских «драконов» на своей площадке со счетом 72:65.

Лидируют московский ЦСКА, казанский УНИКС и «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которых по 15 побед.

После завершения регулярного чемпионата в плей-офф выйдут восемь команд из 11 участников «банковского» турнира.

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