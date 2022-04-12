Определилась восьмерка четвертьфиналистов Единой лиги ВТБ, «Цмоки-Мiнск» не вышли в плей-офф

Независимо от результатов оставшихся встреч вне четвертьфинала остались «Цмокi-Мiнск» и казахстанская «Астана» из Нур-Султана. В регулярном чемпионате осталось провести еще семь матчей. Минским «драконам» предстоит сыграть два гостевых поединка: завтра в Санкт-Петербурге против «Зенита» и 16 апреля в Москве против ЦСКА. В 17 предыдущих матчах минчане одержали всего три виктории. «Цмокi-Мiнск» еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний. В этом сезоне старт в Единой лиге ВТБ приняли 12 команд, но по ходу турнира выбыли эстонский «Калев» из Таллина и польская «Зелена Гура».