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10:19 (мск), источник: БЕЛТА

Определилась восьмерка четвертьфиналистов Единой лиги ВТБ, «Цмоки-Мiнск» не вышли в плей-офф

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей очередного тура Единой лиги ВТБ определились восемь участников четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Места в плей-офф обеспечили себе только российские команды: действующий победитель «банковского» турнира московский ЦСКА, «Зенит» из Санкт-Петербурга, казанский УНИКС, «Локомотив-Кубань» из Краснодара, саратовский «Автодор», пермская «Парма», «Нижний Новгород» и красноярский «Енисей».

Независимо от результатов оставшихся встреч вне четвертьфинала остались «Цмокi-Мiнск» и казахстанская «Астана» из Нур-Султана. В регулярном чемпионате осталось провести еще семь матчей. Минским «драконам» предстоит сыграть два гостевых поединка: завтра в Санкт-Петербурге против «Зенита» и 16 апреля в Москве против ЦСКА. В 17 предыдущих матчах минчане одержали всего три виктории. «Цмокi-Мiнск» еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний. В этом сезоне старт в Единой лиге ВТБ приняли 12 команд, но по ходу турнира выбыли эстонский «Калев» из Таллина и польская «Зелена Гура».

В финальной серии прошлого сезона баскетболисты ЦСКА трижды подряд победили УНИКС. До этого московские армейцы неизменно становились победителями Единой лиги ВТБ, кроме 2011 года, когда они уступили чемпионский титул подмосковным «Химкам».

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