Определилась восьмерка четвертьфиналистов Единой лиги ВТБ, «Цмоки-Мiнск» не вышли в плей-офф

Места в плей-офф обеспечили себе только российские команды: действующий победитель «банковского» турнира московский ЦСКА, «Зенит» из Санкт-Петербурга, казанский УНИКС, «Локомотив-Кубань» из Краснодара, саратовский «Автодор», пермская «Парма», «Нижний Новгород» и красноярский «Енисей».
Независимо от результатов оставшихся встреч вне четвертьфинала остались «Цмокi-Мiнск» и казахстанская «Астана» из Нур-Султана. В регулярном чемпионате осталось провести еще семь матчей. Минским «драконам» предстоит сыграть два гостевых поединка: завтра в Санкт-Петербурге против «Зенита» и 16 апреля в Москве против ЦСКА. В 17 предыдущих матчах минчане одержали всего три виктории. «Цмокi-Мiнск» еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний. В этом сезоне старт в Единой лиге ВТБ приняли 12 команд, но по ходу турнира выбыли эстонский «Калев» из Таллина и польская «Зелена Гура».
В финальной серии прошлого сезона баскетболисты ЦСКА трижды подряд победили УНИКС. До этого московские армейцы неизменно становились победителями Единой лиги ВТБ, кроме 2011 года, когда они уступили чемпионский титул подмосковным «Химкам».