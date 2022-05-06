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22:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Братья Лавриновичи завершили карьеру баскетболистов в 42 года

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Братья-близнецы Дариуш и Кшиштоф Лавриновичи объявили о завершении карьеры баскетболистов в 42 года, сообщает Twitter московского ЦСКА.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Братья Лавриновичи были представителям ЦСКА, но болельщикам “красно-синих” больше запомнился Дариуш. В составе ЦСКА литовский центровой провел 47 матчей в сезоне-2011/12, набрал 311 очков, сделал 159 подборов и отдал 32 результативные передачи. Кшиштоф подписал контракт с ЦСКА в 2004 году, но не провел ни и одного матча в составе “красно-синих”, — говорится в сообщении.

Кшиштоф выступал в России за «Урал-Грейт», московское «Динамо» и УНИКС. Дариуш играл за УНИКС, московское «Динамо» и ЦСКА. В составе сборной Литвы они завоевали бронзу и серебро чемпионатов Европы в 2007 и 2013 годах соответственно.

Последние два года братья выступали за литовский клуб «Витис».

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