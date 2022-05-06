Братья Лавриновичи завершили карьеру баскетболистов в 42 года

«Братья Лавриновичи были представителям ЦСКА, но болельщикам “красно-синих” больше запомнился Дариуш. В составе ЦСКА литовский центровой провел 47 матчей в сезоне-2011/12, набрал 311 очков, сделал 159 подборов и отдал 32 результативные передачи. Кшиштоф подписал контракт с ЦСКА в 2004 году, но не провел ни и одного матча в составе “красно-синих”, — говорится в сообщении.