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12:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игроки «Бостона» призвали вернуть в США арестованную в России Грайнер

Игроки «Бостон Селтикс» в преддверии второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Голден Стэйт Уорриорз» выступили в поддержку арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

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Источник: РИА "Новости"

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту «Шереметьево». Досмотр ручной клади выявил наличие у американки «вейпов» с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость — это наркосодержащее «гашишное масло». Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. 13 мая Химкинский городской суд продлил арест Грайнер до 18 июня.

«Очень тяжело наблюдать за тем, через что ей приходится пройти. Все это видят и чувствуют. Очевидно, что мы все поддерживаем попытки вернуть ее в семью», — цитирует Yahoo Sports форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Мы считаем хорошей идеей использовать нашу популярность, чтобы привлечь внимание к определенным вопросам. Мы здесь не только для того, чтобы развлекать вас. У нас также есть голос. Сегодня хороший день, чтобы привлечь внимание к нужной теме», — добавил защитник «Бостона» Джейлен Браун.

Ранее комиссар НБА Адам Сильвер сообщил, что возвращение Грайнер из России в США является для лиги приоритетной задачей.

Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе «Финикса» — чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.

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