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17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Партизан» снялся с плей-офф чемпионата Сербии в знак протеста против насилия

Баскетбольный клуб «Партизан» снялся с плей-офф чемпионата Сербии в знак протеста против насилия, сообщает официальный сайт команды.

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Источник: РИА "Новости"

Причиной такого решения клуба стали инциденты, которые в финальной серии Адриатической лиги между двумя белградскими клубами «Црвена Звезда» и «Партизан».

«Партизан» завершил сезон-2021/2022 и не будет принимать участие в плей-офф чемпионата Сербии. Это решение было принято после того, что случилось во время финала Адриатической лиги. Несмотря на все обращения со стороны клубов, все пять матчей были полны инцидентов, которые поставили под угрозу безопасность игроков и тренеров. Это привело к закрытию трибун, большим штрафам и позору для сербского баскетбола. У нас есть обоснованные подозрения, что финальная серия между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» станет еще одним полем действия для хулиганов, которые разрушают наш спорт", — гласит заявление клуба.

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