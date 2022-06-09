В Лондоне откроется плавучая баскетбольная площадка

Площадка проплывет вдоль реки от района Вулидж до здания парламента и откроет трехдневный праздник баскетбола в столице.

После того, как площадка причалит к Пристани Батлера, на ней состоится церемония открытия с участием британского рэпера Эй Джей Трейси. Выступление будет транслироваться онлайн в Youtube.