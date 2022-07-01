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15:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Кремле прокомментировали задержание американской баскетболистки в России

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали с запрещенными препаратами, содержащими наркотические вещества, ее арест не может быть политически мотивированным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не могу комментировать действия российского суда: не имею на это права. Никогда не делаем это. Я лишь могу оперировать фактами. Факты говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами, которые содержали наркотические вещества. В российском законодательстве действительно есть такие (законы), которые предусматривают наказания за подобные преступления, но, опять же, это только констатация. Вот с чем она была задержана и что есть в нашем законодательстве», — ответил Песков на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать задержание Грайнер.

На вопрос, может ли это быть политически мотивированный арест, Песков ответил отрицательно.

«Он (арест) не может быть политически мотивированным, исходя из того, что я сказал только что», — заявил Песков.

Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. Досмотр ручной клади выявил наличие у американки «вейпов» с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость — это наркосодержащее «гашишное масло». Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, ее арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

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