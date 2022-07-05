Бриттни Грайнер написала письмо Джо Байдену с просьбой освободить ее

«Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской формы и каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда. 4 июля наша семья обычно чествует тех, кто боролся за нашу свободу, в том числе моего отца, ветерана войны во Вьетнаме. Мне больно думать о том, как я обычно отмечаю этот день, потому что в этом году свобода означает для меня нечто совершенно другое.



Я понимаю, что у вас много забот, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой. Я впервые голосовала в 2020 году, и я голосовала за вас. Я верю в вас. Мне еще столько всего хорошего нужно сделать на свободе, которую вы можете помочь вернуть. Я скучаю по жене! Я скучаю по семье! Я скучаю по своим партнерам по команде! Мне больно видеть, как они сейчас страдают. Я благодарна за все, что вы можете сделать в этот момент, чтобы вернуть меня домой», — говорится в письме.