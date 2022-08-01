Французских баскетболистов, выступающих в российских клубах, не будут вызывать в сборную

Такое решение было принято на заседании федерального бюро организации 28 июля и будет действовать до урегулирования ситуации на Украине. Оно распространяется на игроков, которые уже подписали контракты с клубами из России и Белоруссии или заключат соглашения в будущем. В связи с этим баскетболистов мужской и женской сборных Франции обяжут подписать заявление, в котором спортсмены дадут обещание не выступать за российские и белорусские команды для участия в международных соревнованиях в составе национальной сборной до завершения военных действий. Соблюдение данного критерия является одним из пунктов для участия в отборочном турнире Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.