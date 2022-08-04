Адвокат объяснил, почему суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии

«Уголовно-правовая политика в отношении наркотрафика довольно суровая, невзирая на персоналии, — сказал Бушманов “СЭ”. — Максимальная санкция вплоть до пожизненного лишения свободы. В рассматриваемом деле запрошенный прокуратурой срок лишения свободы в пределах санкций инкриминируемых баскетболистке Грайнер частей статей УК РФ (статья 228 УК РФ “Незаконное хранение наркотических средств или психотропных веществ”, статья 229.1 УК РФ “Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ”) с учетом правил частичного сложения наказания по двум статьям».

Бушманов также объяснил, почему американскую баскетболистку приговорили к 9 годам колонии.

«На практике суд обычно соглашается с позицией прокуратуры или назначает наказания чуть меньше. Кроме того, если учесть что Виктор Бут, которого, как известно, готовят к обмену на двух граждан США, отбывает назначенное наказание сроком в 25 лет, а Пол Уилан в России — сроком в 16 лет, то срок наказания Грайнер в 9 лет сделает такой обмен в цифровом исчислении фактически равноценным, что немаловажно», — добавил Бушманов.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 9,5 года для спортсменки, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла.