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18:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболистка Грайнер получила девять лет за контрабанду наркотиков

ХИМКИ, 4 авг — РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья в четверг приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Бриттни Грайнер со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Источник: РИА "Новости"

«По совокупности преступлений назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей», — огласила решение судья Анна Сотникова.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание вины и спортивные достижения Грайнер.

Суд посчитал полностью доказанной ее вину по части 1 статьи 228 и пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ (хранение и контрабанда наркотических средств).

В прениях сторон прокурор просил назначить Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии общего режима и 1 миллион рублей штрафа. По его оценке, смягчающих или отягчающих обстоятельств в деле нет.

В свою очередь защита в своем выступлении указывала, что экспертиза вещества была проведена с нарушением, о чем свидетельствует рецензия допрошенного в суде кандидата химических наук.

Адвокат Мария Благоволина просила суд оправдать спортсменку, а в случае обвинительного приговора назначить наказание ниже низшего предела и условно.

Сама Грайнер в последнем слове заявила, что «это была честная ошибка, которую я допустила, собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс». Она извинилась перед командой УГМК и родственниками.

Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту «Шереметьево». В ходе досмотра в ручной клади американки нашли «вейпы» с жидкостью со специфическим запахом — экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло.

Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе «Финикса» — чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.

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