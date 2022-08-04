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19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Гомельский оценил решение суда приговорить баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил решение Химкинского суда Подмосковья приговорить баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам тюрьмы в колонии общего режима.

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Источник: РИА "Новости"

«Есть такая умная книжка, которая называется “Уголовно-процессуальный кодекс” — мне ещё во времена СССР довелось её читать. Там есть статья, которая описывает совершённое Грайнер преступление и определяет срок наказания. Так что всё по написанному.

Для неё штраф в миллион рублей — очень небольшой. А то, что она в течение года будет обменена, всем нам понятно», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Суд признал американку виновной в контрабанде и хранении наркотических средств и приговорил к девяти годам тюремного заключения.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

Ранее также сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключённых, в числе которых может быть и Бриттни Грайнер.

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