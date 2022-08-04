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20:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бриттни Грайнер получила девять лет колонии. Что будет дальше?

Адвокаты двукратной олимпийской чемпионки готовят апелляцию, но все может завершиться помилованием и обменом.

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Источник: РИА "Новости"

Чуть более месяца проходил судебный процесс над центровой сборной США, одной из лучших баскетболисток мира Бриттни Грайнер. 1 июля состоялось первое заседание, а 4 августа Химкинский городской суд вынес свой приговор. Грайнер получил девять лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Адвокаты спортсменки не согласны с таким решением, отмечая, что судья проигнорировал доказательства защиты. Они намерены подавать апелляцию. Эксперты же не сомневаются, что Грайнер обменяют на российского бизнесмена Владимира Бута, осужденного на 25 лет в США. Причем, это случится довольно скоро.

Защита недовольна

Максимально Бриттни могла получить 13 лет. Прокурор запросил 9,5 лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей. Защита указывала, что Грайнер признала свою вину, а экспертиза вещества, найденного у баскетболистки 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево, была проведена с нарушением. Адвокат Мария Благоволина просила суд оправдать спортсменку, а в случае обвинительного приговора назначить наказание ниже низшего предела и условно.

Сама Бриттни в последнем слове отметила, что допустила непреднамеренную ошибку, собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс. Она извинилась перед БК УГМК и родственниками, а также повторила, что не хотела ввозить вещества, которые запрещены на территории РФ.

Источник: РИА "Новости"

Во время судебного процесса стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних. Ранее врач УГМК Анатолий Калабин, допрошенный в качестве свидетеля, заявил, что после того, как Бриттни перенесла коронавирус, у нее проявился синдром пониженного внимания. Из-за этой болезни спортсменка начала принимать некие препараты, прописанные ей в США в 2022 году.

Заслушав последние слова обвинения и защиты, судья удалился, а спустя три часа вынес приговор. Суд посчитал полностью доказанной вину Грайнер по двум статья УК РФ (хранение и контрабанда наркотических средств) и приговорил ее к девяти годам лишения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено частичное признание вины и спортивные достижения экс-центровой БК УГМК. Впрочем, защита Грайнер намерена обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции.

Источник: РИА "Новости"

«Мы очень разочарованы приговором, — отметила “СЭ” адвокат спортсменки Мария Благоволина, партнер юридической фирмы “Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры”. — Мы считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности. Суд проигнорировал все доказательства защиты, а главное, признание вины. Это противоречит существующей судебной практике. Принимая во внимание количество веществ (не говоря уже о недостатках экспертизы) и доводы в пользу обвинения, приговор является абсолютно необоснованным. Мы обязательно подадим апелляцию».

Источник: РИА "Новости"

Обмен близок?

На приговор суда мгновенно отреагировал президент США Джо Байден, который назвал его «неприемлемым». «Тот факт, что Бриттни Грайнер получила реальный тюремный срок является еще одним напоминанием о том, о чем мир уже знал: Россия неправомерно удерживает гражданку США, — говорится в официальном заявлении Байдена на сайте Белого дома. — Это неприемлемо. Я призываю Россию немедленно освободить Грайнер, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности как можно скорее».

Источник: Reuters

Адвокат Пола Уилана (осужден в России на 16 лет за шпионаж) уверен, что в ближайшее время политики России и США договорятся об обмене заключенными. Впрочем, чтобы отпустить Грайнер и Уилана, потребуется помилование Президента РФ.

«Грайнер не будет отбывать это наказание в полном объеме — отметил “СЭ” Владимир Жеребенков. — Считаю, что в любом случае состоится обмен. Политики согласуют этот вопрос, пройдет еще, наверное, месяц. Тем более, нужно подождать десять дней, когда приговор Бриттни вступит в силу. Даю 99 процентов, что вопрос обмена будет решен положительно. Вопрос лишь в том, Пола и Бритнни обменяют на одного или на двоих граждан РФ. Сейчас начнутся торги».

Эксперт-американист Александр Домрин подчеркнул, что решение по Грайнер абсолютно правомерно. «В ряде государств юго-восточной Азии попытка провоза наркотиков на территорию страны может караться смертной казнью, включая иностранцев, — подчеркнул эксперт. — Поэтому решение по Грайнер абсолютно правомерно и абсолютно законно. Могут ли ее обменять? Это уже на усмотрении у исполнительной ветви власти, МИДа и президентов стран. Это уже вопрос не судебной системы».

Согласно сообщениям американских СМИ, официальные лица США по-прежнему полагают, что справедливо обменять Грайнер и Уилана на одного Виктора Бута. Американцы считают его очень значимой персоной, а Минюст США считает, что такого человека очень опасно выпускать его на свободу. С другой стороны, на американских политиков очень давят звезды спорта, требуя вернуть Бриттни домой как можно скорее.

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