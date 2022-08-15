Защита осужденной в России американской баскетболистки Грайнер обжаловала приговор

«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», — сказала адвокат.

4 августа суд в Химках приговорил Грайнер к девяти годам колонии, суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. Ей также было зачтено в срок наказания время, проведенное в СИЗО. Она признана виновной по ч. 1 ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта» и ч. 2 ст. 229.1 «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» УК РФ.

Грайнер была арестована за попытку нелегально ввезти в РФ наркотики через аэропорт Шереметьево. В ходе допроса в суде она признала вину в содеянном, но подчеркнула, что положила гашишное масло в сумку второпях и без умысла ввозить наркотики контрабандой.