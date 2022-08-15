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12:26 (мск), источник: ТАСС

Защита осужденной в России американской баскетболистки Грайнер обжаловала приговор

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Защита осужденной на девять лет колонии за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер обжаловала приговор Химкинского суда Московской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщила ее адвокат Мария Благоволина.

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Источник: РИА "Новости"

«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», — сказала адвокат.

4 августа суд в Химках приговорил Грайнер к девяти годам колонии, суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. Ей также было зачтено в срок наказания время, проведенное в СИЗО. Она признана виновной по ч. 1 ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта» и ч. 2 ст. 229.1 «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» УК РФ.

Грайнер была арестована за попытку нелегально ввезти в РФ наркотики через аэропорт Шереметьево. В ходе допроса в суде она признала вину в содеянном, но подчеркнула, что положила гашишное масло в сумку второпях и без умысла ввозить наркотики контрабандой.

Спортсменка в составе сборной США выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

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