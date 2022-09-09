Тайны трех секунд: США полвека скандалят после нашей победы в Мюнхене

Концовка этого матча за прошедшие полвека обросла множеством мифов и легенд. В некоторых средствах массовой информации даже называли судьей-секундометристом финала… будущего президента ФИФА Йозефа Блаттера. Сам он даже удивился, когда подобный вопрос был задан на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, посвященной к ЧМ-2018. Блаттер рассказал, что на двух Олимпиадах представлял швейцарскую фирму «Лонжин», поставлявшую оборудование для контроля времени на спортивных соревнованиях, и именно в этом качестве присутствовал на мюнхенском финале.

Удивительную оценку победе сборной СССР на Олимпиаде дал Кондрашин. С легендарным тренером мы жили в одной гостинице в Париже в 1997 году. Приехали на Кубок Макдональдса, в котором вместе с сильнейшими командами Европы и Южной Америки участвовал чемпион НБА — «Чикаго Буллз» во главе с Майклом Джорданом. На него, в первую очередь, и приехал посмотреть Кондрашин. Мы много гуляли по французской столице, и Владимир Петрович, у которого была феноменальная память, делился воспоминаниями о том, как ленинградский «Спартак» летал на матчи еврокубков в Испанию и на несколько дней зависал в Париже в ожидании виз. Естественно, речь зашла и о трех секундах Мюнхена.

«Не стоит преувеличивать нашу победу, — сказал тогда Кондрашин. — Кого мы обыграли? Студентов! Сильнейшие американские баскетболисты и тогда, и сейчас играли в НБА. На Олимпиаду сборная США приехала далеко не в сильнейшем составе. Даже та команда, которая совершала турне по Европе и СССР летом 1972 года, на мой взгляд, была мастеровитее. Там были несколько игроков с ярко выраженными лидерскими качествами».

Статистика не подтверждает это утверждение Кондрашина. Из той команды, что играла контрольные матчи со сборной СССР летом, в НБА засветились лишь три игрока. Причем Джеймс Рейд и Джерри Пендер провели всего по сезону, а Уильям Ньютон — два. Известность из той команды приобрел только Грег Попович, но он никогда не играл в сильнейшей лиге мира. Зато преуспел в качестве тренера. В 1972-м Попович завершал игровую карьеру и начинал тренерскую в команде Военно-Воздушных сил США.

Из 12-и баскетболистов олимпийской сборной мюнхенского образца десять играли в НБА на протяжении долгого времени. Настоящими звездами лиги стали Дуг Коллинз и Том Хэндерсон, Майк Бантом и Дуайт Джонс. Только это будет позднее, а в Мюнхене всем им было по 21−22. Та сборная, что совершала турне по СССР, была постарше. Возможно, поэтому у Кондрашина и осталось впечатление, что эти игроки были сильнее.

Тренер сборной команды СССР по баскетболу Владимир Петрович Кондрашин | Источник: РИА "Новости"

В начале 70-х американская толерантность в баскетболе проявлялась в равном представительстве белых и темнокожих игроков в олимпийской сборной. По шесть. Комплектованием команды занимались сразу две организации: Американская баскетбольная ассоциация (ABA) и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA), проводящая студенческий чемпионат. Они никак не могли договориться о том, кто будет главным тренером. Самым очевидным вариантом был тренер Калифорнийского университета UCLA Джон Вуден. Именно его команда была законодателем мод в студенческом баскетболе того времени. Только его кандидатура не устраивала АВА, и в Мюнхен сборную США повез 68-летний Хенк Айба, которого Кондрашин в тренерской дуэли переиграл.

Сюрпризом для американской сборной стало появление в стартовом составе двух тбилисских динамовцев — Михаила Коркии и Зураба Саканделидзе. Грузинская команда в чемпионате СССР отличалась скоростной игрой, и два ярких ее представителя задали темп финального поединка против американских студентов. Оба грузинских баскетболиста стали своеобразными героями драматичного финала. Коркия по ходу матча подрался с Дуайтом Джонсом, и оба были удалены с площадки. Джонс был ключевой фигурой в команде Айбы, а Коркию без проблем заменили. А Саканделидзе совершил тот самый фол на Коллинзе, после которого в распоряжении сборной СССР остались три секунды на последнюю атаку.

Автор победного паса Иван Едешко даже написал книгу с показательным названием: «Три секунды и не только». Хотя этот пас, на самом деле, был экспромтом. На Евробаскете-2011 в Каунасе об этом рассказал мне капитан сборной СССР мюнхенского образца Модестас Паулаускас. «Замысел Кондрашина был совсем другим, — раскрыл одну из мюнхенских тайн легендарный литовский специалист. — Из-за лицевой мяч нужно было переправить мне или Сереге Белову, а мы должны были доставить его под щит Сашке Белову. Первый раз Едешко так и поступил, но выяснилось, что начудили секундометристы. Американцы уже радовались своему “золоту”, но Едешко, увидев, что нас с Серегой плотно прихватили, все решил за один такт».

Героями финала стали Едешко и Александр Белов, хотя по-настоящему эти лавры должны были достаться другому Белову. На счету Сергея 20 очков из 51, набранного всей сборной СССР. Став президентом Федерации баскетбола России и главным тренером национальной сборной, Сергей Александрович часто приезжал в Санкт-Петербург на Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова. И очень неохотно вспоминал о мюнхенском финале.

Ошибка секундометристов, которые поначалу оставили одну секунду на последнюю атаку сборной, а затем вернули три, заметно повлияла на результат. Если внимательно посмотрите видеозапись (она есть в Интернете), то обратите внимание на высоченного игрока американской сборной. Сначала он мешал Едешко вводить мяч в игру, а после того, как вернули три секунды на последнюю атаку, просто отошел от игрока советской сборной и позволил тому выдать «золотой» пас под чужое кольцо Александру Белову.

Это был Том Макмиллен, который после завершения баскетбольной карьеры стал конгрессменом от Демократической партии. В 2002 году он обратился в МОК с официальной просьбой пересмотреть результаты финала и вручить сборной США золотые медали. В качестве прецедента Макмиллен сослался на зимнюю Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, где после протеста второй комплект наград в соревнованиях спортивных пар в фигурном катании был вручен канадцам Джемми Сале и Дэвиду Пеллетье.

Серебряные медали американцы в Мюнхене получать отказались. Они до сих пор лежат в штаб-квартире МОК в Лозанне. Более того, капитан олимпийской сборной США 1972 года Кеннет Джонсон в своем завещании запретил наследникам получать эти награды когда бы то ни было. Протест американской делегации, поданный сразу же после финального свистка, был отклонен апелляционным жюри, в которое входили представители Венгрии, Италии, Кубы, Пуэрто-Рико и Румынии. Тремя голосами против двух. Нетрудно предположить, кто как голосовал и каким был бы вердикт, не будь в составе жюри трех представителей социалистических стран.

Во время Евробаскета-2009, проходившего в Польше, в Зал баскетбольной славы вводили новых лауреатов. В их числе был и арбитр мюнхенского финала болгарин Артеник Арабаджан. Всех тайн, связанных с тремя секундами, даже спустя 37 лет судья не раскрыл. Рассказал лишь о том, что на заседании апелляционного жюри ему, как и второму арбитру, бразильцу Ренату Ригетто, вопросов практически не задавали. Все внимание было уделено работе столика.

«Судья, работавший с секундомером, ошибся, а затем просчет был исправлен, и это признали единогласно, — рассказал Арабаджан. — Финал благодаря этому получился настолько запоминающимся, что вошел в историю баскетбола. А Кондрашин, конечно, прав. Уже к началу 70-х баскетбол в Европе стал профессиональным, а американцы присылали на Олимпиады студенческие команды. Силы были явно не равны. Понадобилось еще поражение в 1988 в Сеуле, чтобы американцы поняли: для победы нужно присылать Dream Team. Да и это не гарантирует успех».