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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евробаскета-2022

В Берлине завершился четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Испании и Финляндии. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 100:90.

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Источник: Reuters

Самым результативным игроком матча стал лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен, который набрал 28 очков, совершил 11 подборов и отдал три результативные передачи. В составе испанцев отличился форвард Вилли Эрнангомес, на счету которого 27 очков и пять подборов. Его партнёр по команде Лоренцо Браун набрал 10 очков и отдал 11 передач.

В полуфинале Евробаскета-2022 сборная Испании сыграет с победителем матча Германия — Греция, который также состоится сегодня, 13 сентября, и начнётся в 21:30 мск.

Действующим победителем турнира является национальная команда Словении.

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