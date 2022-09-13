Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евробаскета-2022

Самым результативным игроком матча стал лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен, который набрал 28 очков, совершил 11 подборов и отдал три результативные передачи. В составе испанцев отличился форвард Вилли Эрнангомес, на счету которого 27 очков и пять подборов. Его партнёр по команде Лоренцо Браун набрал 10 очков и отдал 11 передач.