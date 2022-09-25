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37«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
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25 сентября, источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА не смог взять первый титул в год столетия. «Зенит» вновь сильнее в Москве

Суперкубок Единой лиги ВТБ уезжает в Санкт-Петербург.

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Источник: Единая лига ВТБ

Суперкубок-2022
Финал

«Зенит» — ЦСКА — 71:70

Матч за третье место

УНИКС — «Партизан» — 83:77

Матч за пятое место

«Локомотив-Кубань» — «Мега» — 95:93

Наставник «Зенита» Чави Паскуаль продолжает творить чудеса. В пятницу, 23 сентября, его подопечные сенсационно уступили «Локомотиву-Кубани» (73:74), практически лишившись шансов на выход в финал. Во втором матче группы действующим чемпионам Единой лиги ВТБ нужно было обыграть «Партизан» Желько Обрадовича с разницей в 12 очков. Участник Евролиги-2022/23 привез в Москву всех сильнейших, а в первом матче легко разобрался с «Локо» (92:70). Так что в обновленный до неузнаваемости «Зенит» мало кто верил.

В первой четверти сербский клуб повел 14:4, но на перерыв ушел всего с трехочковым гандикапом. В третьей четверти «Зенит» сумел остановить атаку «Партизана», где солировал Джеймс Наннелли. После тайм-аута от Паскуаля пять минут белградцы вообще не могли набрать очков, а «Зенит» благодаря Виталию Фридзону, Калебу Хоумсли и Денису Захарову организовал рывок 12:0. В четвертой четверти сине-бело-голубые достигли нужной разницы, а затем сумели развить успех. В какой-то момент команда Обрадовича проигрывала больше 20 очков. Приятно, что на первых ролях в субботу были не легионеры, а российские игроки. Помимо Захарова (16 очков) и Фридзона отличный матч провели Игорь Вольхин (11 очков и 6 подборов) и Артем Клименко (4 блок-шота). Классно в концовке действовал и 20-летний разыгрывающий Андрей Топтунов.

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ЦСКА оформил путевку в финал без приключений. В матче открытия без Алексея Шведа и Никиты Курбанова армейцы довольно легко обыграли УНИКС. Казанцы играли без своего капитана Андрея Воронцевича, а легионеры еще только привыкают друг к другу. Так что даже при 20 потерях москвичи уверенно удерживали преимущество в 10−12 очков. На последних минутах казанцы отчаянно прессинговали, сократив отставание, но всерьез победе красно-синих не угрожали. Лучшим в составе хозяев стал Антон Астапокович (18 очков и 9 подборов). Во втором матче ЦСКА легко обыграл «Мегу» — молодую команду из столицы Сербии. Никола Милутинов и Ливио Жан-Шарль доминировали под кольцом, а снайперы неплохо атаковали с периметра. Эмил Райкович использовал полный ростер, каждый из заявленных игроков получил довольного много игрового времени.

Решающий день

Перед разборкой лидеров состоялось еще два матча. «Локо» в концовке вырвал победу у «Меги» (95:93), а УНИКС — у «Партизана» (77:83). Героем встречи стал новичок казанцев Ненад Димитриевич, набравший 30 очков (лучший результат турнира). Впрочем, для казанцев эта бронза обернулась роковой потерей. В четвертой четверти серьезную травму получил лидер команды Дэрил Мэйкон. Разыгрывающий может вылететь на несколько месяцев.

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Это была не единственная травма на Суперкубке. Сергей Карасев получил небольшое повреждение в игре с «Партизаном» и пропустил финал. Для Паскуаля это была серьезная потеря. Во-первых, российский форвард стал одним из лидеров обновленного «Зенита», во-вторых, команда играла третий матч за три дня. Каждый игрок ростера был на вес золота. Особенно если тебе противостоит ЦСКА.

У армейцев было на один день отдыха больше. Плюс подопечные Райковича наверняка не забыли про разгром от «Зенита» в финале Кубка Кондрашина и Белова. Взять реванш в Москве было делом чести. Первая четверть подтвердила: армейцы очень заряжены на победу. Особенно хорош был Милутинов. Паскуаль пробовал против него разные сочетания в защите. Но сначала с сербом не справлялся Соломон, а затем и сменивший его Клименко. Из 16 очков на старте Никола набрал 10, а гости за всю первую четверть 14.

ЦСКА уверенно вел с двузначной разницей до середины второй четверти. Здорово в игру влились Даллас Мур и Антон Астапкович, но после ухода Милутинова вся игра сломалась. Хоумсли и Томас Уимбуш быстро вернули петербургский клуб в игру. Да так, что на перерыв «Зенит» даже ушел с преимуществом в одно очко.

Но в начале третьей четверти армейцы вновь сделали классный рывок за счет суперигры Милутинова — 8:0, и Паскуаль вынужден брать тайм-аут. В этот раз не помогло. Гости мазали бросок за броском, порой без сопротивления. ЦСКА вновь повел с двузначной разницей. Казалось, что по такой тягучей и малорезультативной игре это приговор. Но «Зенит» нашел чем ответить. За 2,5 минуты парни Паскуаля догнали ЦСКА, а за счет двух точных трехочковых Джо Томассона вышли вперед.

Сумасшедшая концовка

Красно-синие быстро сравняли счет дальней попыткой Уэйра, а вот затем команды затихли на целых две минуты. Тишину нарушил Милутинов, который добавил в кольцо после броска Ухова и вывел свою команду вперед. Уимбуш тут же ответил трехочковым, но «треха» прилетела и в кольцо петербургского клуба — от того же Уэйра. Уимбуш встал на линию и был дважды точен, но Астапковича забыли на дуге, и он за это наказал уже в следующей атаке. Паскуаль взял минутный перерыв за 51 секунду до конца и при «-2» для «Зенита».

Источник: БК "Зенит"

Мяч довели до Хоумсли, он смазал, но подбор остался за гостями. В повторной попытке взять кольцо соперников не преуспел Томассон, и москвичи забрали отскок. Уимбуш сфолил, и, так как у «Зенита» еще не был исчерпан лимит командных замечаний, ЦСКА должен был выносить мяч из-за лицевой. Эмил Райкович взял тайм-аут, но… после него столичной команде не хватило 5 секунд на вынос мяча! Владение перешло к петербуржцам, и тут уже тайм-аут попросил Паскуаль.

Испанский тренер нарисовал комбинацию, которая должна была помочь «Зениту» либо затащить соперника в овертайм, либо победить в основное время. Мяч получил Уимбуш, раскачал соперника на дуге и… попал издали — 71:70! У ЦСКА осталось две секунды на ответ, но даже еще один тайм-аут не помог — Ричард Соломон перехватил мяч. Игра была сделана.

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— Это важный момент для нас, — подчеркнул «СЭ» Томас Уимбуш, признанный MVP турнира. — Мы не так давно собрались вместе, но тренер заразил нас общей идеей — побеждать и брать титулы. Сегодня все было на стороне наших соперников. Их поддерживал почти весь зал, они постоянно отрывались в счете. Но за счет веры в себя, в своих партнеров, в тренера мы вырвали эту концовку.

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