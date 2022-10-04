БК «Минск» проиграл «Парме Пари» в Единой лиге ВТБ

Сегодня на площадке минского Falcon Club подопечные Ростислава Вергуна уступили гостям из пермского клуба «Парма Пари» с результатом 48:77 (8:22, 14:18, 11:24, 15:13). Хозяева поначалу очень много ошибались и в первой четверти сумели набрать всего 8 баллов. К большому перерыву минчане сумели немного улучшить игру, но догнать соперников им не удалось. В итоге пермяки одержали уверенную победу с разницей в 29 очков. Свой следующий поединок чемпионы Беларуси проведут 8 октября в Москве против вице-чемпионов «банковского» турнира баскетболистов ЦСКА. На старте нового сезона москвичи обыграли на выезде дебютанта этих соревнований «Самару» со счетом 85:72.

В другом сегодняшнем матче баскетболисты «Автодора» победили в Саратове казахстанскую «Астану» — 94:72.

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ питерский «Зенит» в первом туре неожиданно проиграл на своей арене бронзовым призерам баскетболистам казанского УНИКСа с результатом 79:82. Новичок лиги московский МБА обыграл в Краснодаре местный «Локомотив-Кубань» со счетом 86:73.

На первом этапе клубы проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, потом разделятся на две шестерки, где сыграют еще по два раза между собой. После финиша регулярного сезона восьмерка лучших команд продолжит борьбу в плей-офф. Четвертьфинальные серии продлятся до трех побед, полуфиналы и финал — до четырех викторий одной из команд.

В прошлом сезоне чемпионом Единой лиги ВТБ впервые стал питерский «Зенит», одолев в золотой серии ЦСКА. Бронзу завоевал УНИКС, победивший в серии за третье место «Локомотив-Кубань».