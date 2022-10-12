БК «Минск» потерпел третье поражение в Единой лиге ВТБ
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Минска» потерпели третье поражение на старте нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Минска» потерпели третье поражение на старте нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня чемпионы Беларуси проиграли в Москве новичку «банковского» турнира клубу МБА с результатом 62:81.
В стартовом поединке нынешнего сезона подопечные Ростислава Вергуна проиграли у себя дома пермскому клубу «Парма-Пари» (48:77), а потом уступили в гостях одному из главных фаворитов турнира московскому ЦСКА (63:107). Баскетболисты МБА выиграли в Краснодаре у местного клуба «Локомотив-Кубань» (86:73), а потом в казахстанской столице взяли верх над «Астаной» (103:69). Свой следующий поединок минчане проведут 17 октября на своей арене против саратовского «Автодора».
В другом сегодняшнем матче еще одни дебютанты лиги баскетболисты «Самары» добились первой победы, выиграв на своей площадке у красноярского «Енисея» со счетом 92:86.