«Астана» одержала первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ
БК «Астана» одержал домашнюю победу над пермской «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
БК «Астана» одержал домашнюю победу над пермской «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла сегодня, 13 октября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 84:72 в пользу хозяев (21:21, 21:12, 27:24, 15:15).
Наиболее результативными в составе «Астаны» стали Майкл Майерс и Даниил Аксенов, набравшие по 18 очков.
Эта победа стала для «Астаны» первой в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Следующий матч команда проведет 16 октября в Казани против УНИКСа.