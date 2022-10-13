«Астана» одержала первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Встреча прошла сегодня, 13 октября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 84:72 в пользу хозяев (21:21, 21:12, 27:24, 15:15).

Наиболее результативными в составе «Астаны» стали Майкл Майерс и Даниил Аксенов, набравшие по 18 очков.