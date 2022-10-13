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20:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» одержала первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ

БК «Астана» одержал домашнюю победу над пермской «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: pbcastana.kz

Встреча прошла сегодня, 13 октября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 84:72 в пользу хозяев (21:21, 21:12, 27:24, 15:15).

Наиболее результативными в составе «Астаны» стали Майкл Майерс и Даниил Аксенов, набравшие по 18 очков.

Эта победа стала для «Астаны» первой в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Следующий матч команда проведет 16 октября в Казани против УНИКСа.

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