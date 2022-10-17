Баскетболисты «Минска» проиграли «Автодору» в Единой лиге ВТБ

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна на паркете минского Falcon Club уступили саратовскому «Автодору» со счетом 72:97 (14:26, 17:26, 21:22, 20:23). До этого минчане проиграли у себя дома пермскому клубу «Парма-Пари» (48:77), а потом потерпели два поражения в Москве — от одного из главных фаворитов «банковского» турнира ЦСКА (63:107) и дебютанта этих соревнований МБА (62:81).

Свой следующий поединок БК «Минск» проведет 24 октября на своей площадке против красноярского «Енисея», который также пока не имеет ни одной победы.