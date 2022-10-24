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22:17 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Минска» проиграли «Енисею» в Единой лиге ВТБ

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Минска» продолжили неудачную серию в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня чемпионы Беларуси потерпели пятое поражение, проиграв на арене минского Falcon Club красноярскому «Енисею», который до этого не выигрывал, — 36:54 (9:14, 5:11, 8:17, 14:12).

Ранее минчане проиграли у себя дома пермскому клубу «Парма-Пари» (48:77), потом потерпели два поражения в Москве — от одного из главных фаворитов «банковского» турнира ЦСКА (63:107) и дебютанта этих соревнований МБА (62:81), а затем снова на своей арене уступили саратовскому «Автодору» (72:97).

Также сегодня «Парма-Пари» победила в Перми гостей из МБА — 78:70, а баскетболисты «Самары» у себя дома уступили действующему чемпиону «Зениту» из Санкт-Петербурга — 70:82. В пятницу, 28 октября, БК «Минск» сыграет в гостях у «Зенита».

Турнирную таблицу сейчас возглавляют казанский УНИКС и ЦСКА, одержавшие победы во всех пяти проведенных поединках.

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