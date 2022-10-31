Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Самаре» в Единой лиге ВТБ
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели седьмое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели седьмое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня минчане уступили на своей арене дебютанту этих соревнований «Самаре» с результатом 68:80 (13:24, 13:14, 24:20, 18:22). До этого подопечные Ростислава Вергуна проиграли на своей арене пермскому клубу «Парма-Пари» — 48:77, саратовскому «Автодору» — 72:97 и красноярскому «Енисею» — 36:54. Кроме того они уступили в Москве ЦСКА — 63:107 и МБА — 62:81, а в Санкт-Петербурге оказались слабее чемпиона «банковского» турнира «Зенита» — 53:91.
В других сегодняшних встречах баскетболисты «Енисея» в Красноярске уступили пермскому клубу «Парма-Пари» — 74:76. «Пари Нижний Новгород» дома проиграл в овертайме МБА — 80:87. Позже в Краснодаре завершится игра между местным клубом «Локомотив-Кубань» и казахстанской «Астаной».
Турнирную таблицу сейчас возглавляют ЦСКА и казанский УНИКС, одержавшие победы во всех шести проведенных поединках. Свой следующий поединок минчане проведут 7 ноября на своей площадке против казанской команды.