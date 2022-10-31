Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Самаре» в Единой лиге ВТБ

Сегодня минчане уступили на своей арене дебютанту этих соревнований «Самаре» с результатом 68:80 (13:24, 13:14, 24:20, 18:22). До этого подопечные Ростислава Вергуна проиграли на своей арене пермскому клубу «Парма-Пари» — 48:77, саратовскому «Автодору» — 72:97 и красноярскому «Енисею» — 36:54. Кроме того они уступили в Москве ЦСКА — 63:107 и МБА — 62:81, а в Санкт-Петербурге оказались слабее чемпиона «банковского» турнира «Зенита» — 53:91.