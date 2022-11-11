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11 ноября, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» снова проиграли в матче Единой лиги ВТБ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели девятое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня подопечные Ростислава Вергуна уступили на выезде клубу «Пари Нижний Новгород» с результатом 67:84 (11:21, 13:21, 21:31, 22:11). Для нижегородской команды это пятая победа в девяти проведенных встречах и сейчас она находится на 7-й позиции среди дюжины участников «банковского» турнира. Свой следующий поединок БК «МИНСК» проведет 20 ноября у себя дома против краснодарского «Локомотива-Кубани», который в предыдущих 9 играх одержал 5 побед.

Вчера во встрече двух фаворитов баскетболисты ЦСКА победили в Москве казанский УНИКС со счетом 92:79 и возглавили турнирную таблицу, имея в своем активе девять викторий в девяти проведенных встречах. У казанской команды на одну победу меньше.

Сегодня баскетболисты «Самары» победили на своей площадке «Парму-Пари» со счетом 80:63. В Москве баскетболисты МБА встречаются с «Автодором».

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