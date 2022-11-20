БК «МИНСК» проиграл «Локомотиву-Кубани» в Единой лиге ВТБ

Сегодня на площадке «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна проиграли краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань» с результатом 70:92 (16:18, 21:28, 20:23, 13:23).

Свой следующий матч минчане проведут 24 ноября в Красноярске против местного «Енисея», который имеет две победы в 11 играх.

БК «МИНСК» находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице. Лидирует московский ЦСКА, у которого 11 побед в 11 проведенных играх, казанский УНИКС имеет в своем активе 9 викторий, по 7 выигрышей у действующего чемпиона питерского «Зенита» и дебютанта «банковского» турнира московского клуба МБА.