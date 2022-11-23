«Астана» уступила «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Баскетболисты казахстанской «Астаны» на выезде уступили «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Баскетболисты казахстанской «Астаны» на выезде уступили «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 86:59 (27:12, 23:15, 20:24, 16:8) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал Иван Стребков (16 очков). У проигравших больше всех очков набрал Майкл Майерс (18).
«Нижний Новгород» поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Астана», потерпевшая седьмое поражение подряд, идет на предпоследней, 11-й строчке.