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23 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Астана» уступила «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Баскетболисты казахстанской «Астаны» на выезде уступили «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 86:59 (27:12, 23:15, 20:24, 16:8) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал Иван Стребков (16 очков). У проигравших больше всех очков набрал Майкл Майерс (18).

«Нижний Новгород» поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Астана», потерпевшая седьмое поражение подряд, идет на предпоследней, 11-й строчке.

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