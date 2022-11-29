Баскетболисты «МИНСКА» уступили УНИКСу в Единой лиге ВТБ
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» во второй раз в сезоне Единой лиги ВТБ потерпели поражение от казанского УНИКСа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» во второй раз в сезоне Единой лиги ВТБ потерпели поражение от казанского УНИКСа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После первой победы, добытой 24 ноября в Красноярске в игре с местным «Енисеем» (63:61), сегодня минчане также в гостях по всем статьям уступили одному из главных фаворитов «банковского» турнира. С первых минут поединка в Казани хозяева взяли бразды правления в свои руки и уверенно победили с разницей в 49 очков — 53:102. В недавнем домашнем матче с казанской командой подопечные Ростислава Вергуна играли на равных, уступив всего четыре балла — 54:58. В своем следующем поединке БК «МИНСК» 5 декабря примет гостей из клуба «Пари Нижний Новгород». В 13 предыдущих встречах нижегородские баскетболисты одержали 6 побед. Одну из них — 11 ноября у себя дома над минчанами со счетом 84:67.
Также сегодня в Москве между собой встречаются два дебютанта Единой лиги ВТБ — МБА и «Самара». Вчера лидер соревнований московский ЦСКА продолжил победную серию, одержав свою 13-ю викторию подряд, разгромив у себя дома пермский клуб «Парма-Пари» со счетом 109:71. В другом вчерашнем матче «Локомотив-Кубань» уверенно переиграл в Краснодаре саратовский «Автодор» — 89:76.
Вслед за ЦСКА в турнирной таблице расположился казанский УНИКС, в активе которого 12 викторий после 13 встреч, 10 выигрышей у питерского «Зенита». В конце таблицы БК «МИНСК» и казахстанская «Астана», у которых по одной победе.