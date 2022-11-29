Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Иран
США
01
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Уэльс
Англия
03
Хоккей. НХЛ
30.11
Бостон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
30.11
Монреаль
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
30.11
Питтсбург
Каролина
Хоккей. НХЛ
30.11
Филадельфия
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
30.11
Виннипег
Колорадо
Хоккей. НХЛ
30.11
Нэшвилл
Анахайм
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
52
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Металлург
16
Хоккей. НХЛ
30.11
Калгари
Флорида
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Нидерланды
Катар
20
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Эквадор
Сенегал
12
Хоккей. НХЛ
30.11
Ванкувер
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
30.11
Лос-Анджелес
Сиэтл
Все события
Фоторепортажи
16Фантомный гол Роналду помог Португалии победить Уругвай
11Левандовски помог Польше обыграть Саудовскую Аравию
21:21 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» уступили УНИКСу в Единой лиге ВТБ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» во второй раз в сезоне Единой лиги ВТБ потерпели поражение от казанского УНИКСа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: minskbasket.by

После первой победы, добытой 24 ноября в Красноярске в игре с местным «Енисеем» (63:61), сегодня минчане также в гостях по всем статьям уступили одному из главных фаворитов «банковского» турнира. С первых минут поединка в Казани хозяева взяли бразды правления в свои руки и уверенно победили с разницей в 49 очков — 53:102. В недавнем домашнем матче с казанской командой подопечные Ростислава Вергуна играли на равных, уступив всего четыре балла — 54:58. В своем следующем поединке БК «МИНСК» 5 декабря примет гостей из клуба «Пари Нижний Новгород». В 13 предыдущих встречах нижегородские баскетболисты одержали 6 побед. Одну из них — 11 ноября у себя дома над минчанами со счетом 84:67.

Также сегодня в Москве между собой встречаются два дебютанта Единой лиги ВТБ — МБА и «Самара». Вчера лидер соревнований московский ЦСКА продолжил победную серию, одержав свою 13-ю викторию подряд, разгромив у себя дома пермский клуб «Парма-Пари» со счетом 109:71. В другом вчерашнем матче «Локомотив-Кубань» уверенно переиграл в Краснодаре саратовский «Автодор» — 89:76.

Вслед за ЦСКА в турнирной таблице расположился казанский УНИКС, в активе которого 12 викторий после 13 встреч, 10 выигрышей у питерского «Зенита». В конце таблицы БК «МИНСК» и казахстанская «Астана», у которых по одной победе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь