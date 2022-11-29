Баскетболисты «МИНСКА» уступили УНИКСу в Единой лиге ВТБ

После первой победы, добытой 24 ноября в Красноярске в игре с местным «Енисеем» (63:61), сегодня минчане также в гостях по всем статьям уступили одному из главных фаворитов «банковского» турнира. С первых минут поединка в Казани хозяева взяли бразды правления в свои руки и уверенно победили с разницей в 49 очков — 53:102. В недавнем домашнем матче с казанской командой подопечные Ростислава Вергуна играли на равных, уступив всего четыре балла — 54:58. В своем следующем поединке БК «МИНСК» 5 декабря примет гостей из клуба «Пари Нижний Новгород». В 13 предыдущих встречах нижегородские баскетболисты одержали 6 побед. Одну из них — 11 ноября у себя дома над минчанами со счетом 84:67.