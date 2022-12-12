В Российской федерации баскетбола не планируют переходить в Азию

ДОХА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) пока не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию баскетбола. Об этом ТАСС в понедельник по телефону рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.

9 декабря Олимпийский совет Азии выступил с предложением содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе. Представители международных спортивных федераций поддержали эту инициативу.

«Сейчас активно обсуждается эта тема у разных федераций, — сказал Кириленко. — Мы пока на этот счет серьезно не задумываемся, есть несколько причин. Во-первых, уровень соревнований и конкуренции в Европе чуть выше. Во-вторых, логистика удобнее, не в сегодняшнее время, конечно, но в целом. В-третьих, мы являемся членами Международной федерации баскетбола, в целом переход должен быть согласован».