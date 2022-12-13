БК «Астана» вырвал победу в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Столичный клуб принимал на своей площадке саратовский «Автодор» и переломил ситуацию в концовке матча. Счет встречи 70:69 (21:19, 12:23, 19:20, 18:7).

Отметим, что до этого «Астана» последний раз побеждала 13 октября, обыграв на своем паркете «Парму-Пари» — 84:72. После этого серия поражений столичного клуба длилась десять матчей. Всего «Астана» в текущем сезоне проиграла 12 встреч.