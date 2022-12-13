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13 декабря, источник: Vesti.kz

БК «Астана» вырвал победу в домашнем матче Единой лиги ВТБ

БК «Астана» одержал вторую победу в рамках Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: БК "Астана"

Столичный клуб принимал на своей площадке саратовский «Автодор» и переломил ситуацию в концовке матча. Счет встречи 70:69 (21:19, 12:23, 19:20, 18:7).

Отметим, что до этого «Астана» последний раз побеждала 13 октября, обыграв на своем паркете «Парму-Пари» — 84:72. После этого серия поражений столичного клуба длилась десять матчей. Всего «Астана» в текущем сезоне проиграла 12 встреч.

В следующей игре «Астана» сыграет на выезде с «Пармой-Пари». Матч состоится 17 декабря.

Сейчас столичный клуб занимает предпоследнее 11-е место в таблице Единой лиги ВТБ.

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