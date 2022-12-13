Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Парме-Пари» в Единой лиге ВТБ

Сегодня в своем 15-м поединке команда Ростислава Вергуна уступила в Перми местному клубу «Парма-Пари» с разницей в 23 очка — 62:85 (10:23, 19:23, 12:19, 20:21). В первом круге соревнований чемпионы Беларуси проиграли пермской команде в Минске со счетом 48:77. До сегодняшнего выигрыша баскетболисты «Пармы-Пари» потерпели четыре поражения подряд, сейчас в их активе стало 6 побед в 16 проведенных встречах. БК «Минск» замыкает турнирную таблицу, одержав всего одну викторию.

Также сегодня еще один аутсайдер казахстанская «Астана» добыла вторую победу в сезоне, переиграв на своей площадке гостей из саратовского «Автодора» — 70:69. Лидер «банковского» турнира московский ЦСКА принимает у себя дома баскетболистов «Самары».

Главный преследователь армейской дружины казанский УНИКС в упорнейшей борьбе одолел на своей арене действующего чемпиона питерский «Зенит» с минимальным перевесом в счете — 95:94. В Москве баскетболисты МБА оказались сильнее краснодарского «Локомотива-Кубани» — 89:76.