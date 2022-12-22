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22 декабря, источник: Vesti.kz

«Астана» потерпела поражение в домашнем матче Единой лиги ВТБ

БК «Астана» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: pbcastana.kz

Сегодня, 22 декабря, казахстанский клуб принимал на своем паркете УНИКС из Казани и проиграл со счетом 41:79 (11:21, 8:12, 9:24, 13:22).

Самым результативным в составе хозяев стал Дмитрий Гаврилов, набравший 11 очков.

Следующий матч «Астана» проведет на выезде 25 декабря против «Минска».

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