27 человек пострадали из-за обрушения трибуны во время матча в Египте

27 человек пострадали из-за обрушения трибуны во время матча в Египте

В Египте во время матча на Суперкубок между клубами «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад Александрия» обрушилась металлическая конструкция на одной из трибун, сообщает Ahram Online.