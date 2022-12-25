Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
24.12
Динамо М
Трактор
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
24.12
Барыс
Автомобилист
Б
54
Хоккей. КХЛ
24.12
СКА
Спартак
42
Хоккей. КХЛ
24.12
Торпедо
Нефтехимик
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
24.12
Северсталь
Динамо Мн
40
Все события
Фоторепортажи
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
19Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ
09:28 (мск), источник: Sports.Ru

27 человек пострадали из-за обрушения трибуны во время матча в Египте

В Египте во время матча на Суперкубок между клубами «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад Александрия» обрушилась металлическая конструкция на одной из трибун, сообщает Ahram Online.

Наверх

Матч проходил в спорткомплексе имени Хасана Мустафы в городе 6 Октября близ Каира. Встреча была остановлена и позже отменена.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 27 человек. По данным Минздрава Египта, для эвакуации пострадавших была задействована 21 машина скорой помощи.

По словам представителя Минспорта, трибуна рухнула из-за действий болельщиков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь