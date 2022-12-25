Баскетболисты «МИНСКА» уступили «Астане» в Единой лиге ВТБ

Сегодня на арене минского Falcon Club подопечные Ростислава Вергуна в заключительном поединке этого года уступили баскетболистам казахстанской «Астаны» с результатом 65:76 (15:20, 19:22, 15:18, 16:16). Минчане с одной викторией в 18 проведенных играх остались на последней, 12-й позиции, а команда из столицы Казахстана находится на 11-м месте, выиграв три из 17 поединков.