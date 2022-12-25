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25 декабря, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» уступили «Астане» в Единой лиге ВТБ

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели 17-е поражение в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на арене минского Falcon Club подопечные Ростислава Вергуна в заключительном поединке этого года уступили баскетболистам казахстанской «Астаны» с результатом 65:76 (15:20, 19:22, 15:18, 16:16). Минчане с одной викторией в 18 проведенных играх остались на последней, 12-й позиции, а команда из столицы Казахстана находится на 11-м месте, выиграв три из 17 поединков.

Свой следующий матч БК «МИНСК» проведет 4 января 2023 года на своей арене против действующего чемпиона лиги питерского «Зенита». В игре первого круга в Санкт-Петербурге минчане проиграли зенитовцам со счетом 53:91.

Турнирную таблицу сейчас возглавляет московский ЦСКА, победивший во всех 18 проведенных матчах. В активе казанского УНИКСа 16 викторий, 13 выигрышей у «Зенита», у дебютанта «банковского» турнира московского клуба МБА 12 побед.

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