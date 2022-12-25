«Астана» одержала гостевую победу в Единой лиге ВТБ

Казахстанский клуб, который занимает в турнирной таблице предпоследнее 11-е место, встречался с аутсайдером, который замыкает положение команд — «Минском».

Встреча прошла в столице Беларуси и завершилась со счетом 76:65 (20:15, 22:19, 18:15, 16:16) в пользу «Астаны». Самым результативным в составе гостей стал Кваме Вон, набравший 15 очков.