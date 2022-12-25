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25 декабря, источник: Vesti.kz

«Астана» одержала гостевую победу в Единой лиге ВТБ

БК «Астана» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: pbcastana.kz

Казахстанский клуб, который занимает в турнирной таблице предпоследнее 11-е место, встречался с аутсайдером, который замыкает положение команд — «Минском».

Встреча прошла в столице Беларуси и завершилась со счетом 76:65 (20:15, 22:19, 18:15, 16:16) в пользу «Астаны». Самым результативным в составе гостей стал Кваме Вон, набравший 15 очков.

Отметим, что эта победа стада для «Астаны» третьей в сезоне.

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