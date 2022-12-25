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25 декабря, источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» прокомментировал важную победу в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал выездную победу над «Минском» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Он поздравил команду с успешным результатом.

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Источник: vtb-league.com

«Я хотел бы поздравить свою команду с победой, свой тренерский штаб, руководство. Это была очень важная победа для нас и очень трудная в психологическом плане. Что касается игры: мы неплохо смотрелись три четверти, в четвертой четверти опять перешли на индивидуальные действия, не проводили наши атаки так, как должны были. Но мы дотерпели, после определенных встрясок и замен достаточно неплохо сыграли концовку — и результат на табло», — цитирует Киселева сайт Лиги.

Напомним, «Астана» выиграла со счетом 76:65. Эта победа стада для нее третьей в сезоне.

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