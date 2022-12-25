Тренер «Астаны» прокомментировал важную победу в Единой лиге ВТБ
Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал выездную победу над «Минском» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Он поздравил команду с успешным результатом.
Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал выездную победу над «Минском» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Он поздравил команду с успешным результатом.
«Я хотел бы поздравить свою команду с победой, свой тренерский штаб, руководство. Это была очень важная победа для нас и очень трудная в психологическом плане. Что касается игры: мы неплохо смотрелись три четверти, в четвертой четверти опять перешли на индивидуальные действия, не проводили наши атаки так, как должны были. Но мы дотерпели, после определенных встрясок и замен достаточно неплохо сыграли концовку — и результат на табло», — цитирует Киселева сайт Лиги.
Напомним, «Астана» выиграла со счетом 76:65. Эта победа стада для нее третьей в сезоне.