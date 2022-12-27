Анастасия Веремеенко в 13-й раз признана лучшей баскетболисткой Беларуси

Центровая национальной сборной и чемпиона страны «Горизонта» в 13-й раз стала первой, намного опередив всех конкуренток. У мужчин лучшим в третий раз стал нападающий сборной Беларуси и российского клуба «Пари Нижний Новгород» Максим Салаш.