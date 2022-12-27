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27 декабря, источник: БЕЛТА

Анастасия Веремеенко в 13-й раз признана лучшей баскетболисткой Беларуси

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Веремеенко признана лучшей баскетболисткой Беларуси 2022 года по итогам традиционного ежегодного опроса с участием более сотни белорусских баскетбольных специалистов и спортивных журналистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Центровая национальной сборной и чемпиона страны «Горизонта» в 13-й раз стала первой, намного опередив всех конкуренток. У мужчин лучшим в третий раз стал нападающий сборной Беларуси и российского клуба «Пари Нижний Новгород» Максим Салаш.

Среди тренеров мужских команд лучшим стал наставник сборной Беларуси и «МИНСКА» Ростислав Вергун. Второе место у тренера могилевского «Борисфена» Андрея Кривоноса, на третьей позиции Дмитрий Колтунов, который возглавляет молодежную команду БК «МИНСК». Главный тренер женской сборной и «Горизонта» Наталья Трофимова признана лучшей среди наставников женских дружин. Вслед за ней расположились Андрей Вавлев (БК «МИНСК») и Виктория Дацун («Олимпия», Гродно).

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