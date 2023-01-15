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15 января, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» проиграли 20-й матч в Единой лиге ВТБ

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели 20-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В своем предпоследнем поединке первого этапа минчане уступили в Краснодаре баскетболистам «Локомотива-Кубани» со счетом 56:74 (14:18, 13:17, 11:23, 18:16). Для команды Ростислава Вергуна это 20-я неудача в 21-й проведенной встрече. Заключительный поединок чемпионы Беларуси проведут 19 января в гостях у баскетболистов «Самары». В активе минчан всего одна победа, а самарская команда выиграла 8 из 20 сыгранных матчей.

Также сегодня красноярский «Енисей» победил у себя дома саратовский «Автодор» — 88:84, а «Пари Нижний Новгород» взял верх над пермским клубом «Парма-Пари» со счетом 78:73.

Вчера лидер турнира московский ЦСКА продлил свою победную серию, разгромив у себя дома казахстанскую «Астану» — 100:72. Сейчас у армейцев 21 виктория в 21-м матче. В заключительном поединке регулярного первенства ЦСКА 20 января примет в Москве действующего чемпиона «банковского» турнира «Зенит» из Санкт-Петербурга. Зенитовцы сейчас занимают третье место, имея в своем активе 16 побед, на второй позиции находится казанский УНИКС, у которого 18 выигрышей.

После окончания первого этапа регулярного чемпионата дюжина команд разделится на две шестерки. «МИНСК» выступят в группе В вместе с баскетболистами «Астаны», «Автодора», «Енисея», «Пармы-Пари» и «Самары». Матчи второго этапа пройдут с 28 января по 26 марта. Очки, набранные на первой стадии учитываются, две лучшие команды группы В получат пропуска в плей-офф, куда уже вышли ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Пари Нижний Новгород» и московский МБА.

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