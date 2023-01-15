Баскетболисты «МИНСКА» проиграли 20-й матч в Единой лиге ВТБ

В своем предпоследнем поединке первого этапа минчане уступили в Краснодаре баскетболистам «Локомотива-Кубани» со счетом 56:74 (14:18, 13:17, 11:23, 18:16). Для команды Ростислава Вергуна это 20-я неудача в 21-й проведенной встрече. Заключительный поединок чемпионы Беларуси проведут 19 января в гостях у баскетболистов «Самары». В активе минчан всего одна победа, а самарская команда выиграла 8 из 20 сыгранных матчей.

Также сегодня красноярский «Енисей» победил у себя дома саратовский «Автодор» — 88:84, а «Пари Нижний Новгород» взял верх над пермским клубом «Парма-Пари» со счетом 78:73.

Вчера лидер турнира московский ЦСКА продлил свою победную серию, разгромив у себя дома казахстанскую «Астану» — 100:72. Сейчас у армейцев 21 виктория в 21-м матче. В заключительном поединке регулярного первенства ЦСКА 20 января примет в Москве действующего чемпиона «банковского» турнира «Зенит» из Санкт-Петербурга. Зенитовцы сейчас занимают третье место, имея в своем активе 16 побед, на второй позиции находится казанский УНИКС, у которого 18 выигрышей.