Баскетболисты «МИНСКА» поражением завершили первый этап Единой лиги ВТБ
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» неудачно завершили первую часть регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» неудачно завершили первую часть регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня команда Ростислава Вергуна проиграла на выезде баскетболистам «Самары» со счетом 71:78 (19:18, 19:26, 19:17, 14:17). БК «МИНСК» закончил первый раунд на 12-м месте, в 22-х проведенных встречах одержана всего одна победа — в гостях у красноярского «Енисея» (63:61).
Также сегодня «Парма-Пари» обыграла в Перми «Енисей» со счетом 88:75. В Москве баскетболисты МБА примут «Пари Нижний Новгород». Завтра в центральном поединке последнего тура лидеры баскетболисты ЦСКА встретятся в Москве с действующим чемпионом питерским «Зенитом». В столице Казахстана «Астана» будет соперничать с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», а в Саратове местный «Автодор» сыграет с казанским УНИКСом.
Сейчас у ЦСКА 21 победа в 21 проведенном поединке, на второй позиции УНИКС, в активе которого 19 викторий, третьим идет «Зенит», выигравший 16 матчей.
После окончания первого этапа 12 команд разделятся на две шестерки. «МИНСК» выступит в группе В вместе с баскетболистами «Астаны», «Автодора», «Енисея», «Пармы-Пари» и «Самары». Матчи второго этапа пройдут с 28 января по 26 марта. Минчане свой первый поединок второй стадии проведут 1 февраля в гостях у баскетболистов «Астаны». Очки, набранные на первой стадии, учитываются, две лучшие команды группы В получат пропуска в плей-офф, куда уже вышли ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Пари Нижний Новгород» и МБА.