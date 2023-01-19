Баскетболисты «МИНСКА» поражением завершили первый этап Единой лиги ВТБ

Сегодня команда Ростислава Вергуна проиграла на выезде баскетболистам «Самары» со счетом 71:78 (19:18, 19:26, 19:17, 14:17). БК «МИНСК» закончил первый раунд на 12-м месте, в 22-х проведенных встречах одержана всего одна победа — в гостях у красноярского «Енисея» (63:61).

Также сегодня «Парма-Пари» обыграла в Перми «Енисей» со счетом 88:75. В Москве баскетболисты МБА примут «Пари Нижний Новгород». Завтра в центральном поединке последнего тура лидеры баскетболисты ЦСКА встретятся в Москве с действующим чемпионом питерским «Зенитом». В столице Казахстана «Астана» будет соперничать с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», а в Саратове местный «Автодор» сыграет с казанским УНИКСом.

Сейчас у ЦСКА 21 победа в 21 проведенном поединке, на второй позиции УНИКС, в активе которого 19 викторий, третьим идет «Зенит», выигравший 16 матчей.