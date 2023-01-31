Белорусские баскетболистки дважды сыграют с россиянками в Минске

К предстоящим встречам с россиянками, которые состоятся 11 и 12 февраля в Минске, под руководством главного тренера белорусской дружины Натальи Трофимовой будут готовиться 18 баскетболисток: Анастасия Веремеенко, Юлия Василевич, Ольга Зюзькова, Полина Костюковец, Алена Карасевич, Екатерина Ялчик (все — «Горизонт», Минская область), Екатерина Карпук, Яна Макуца, Дарья Магаляс (все — БК «МИНСК»), Екатерина Новик, Полина Доменюк, Яна Яхновец, Елизавета Шишлюк («Принеманье», Гродно), Александрия Бентли, Мария Попова (обе — УГМК, Екатеринбург, Россия), Виктория Гаспер («Енисей», Красноярск, Россия), Янина Инкина («Руна, Москва, Россия), Арина Мосько (“Пересвет-ЮФУ”, Ростов-на-Дону, Россия).