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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Астана» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Астана» обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой хозяев паркета со счётом 86:82.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кваме Вон, набравший 22 очка. 18 очков на свой счёт записал Валерий Лиходей. 14 баллов набрал Маркелл Джонсон.

В составе «Минска» 21 очко набрал Йован Шливанчанин. 17 очков на счету ДаКуана Брэйси. 14 баллов набрал Зак Смит.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Астана» сыграет на выезде с «Самарой». Встреча состоится 15 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на домашнем паркете с «Енисеем». Встреча состоится 4 февраля.

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