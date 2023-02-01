«Астана» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой хозяев паркета со счётом 86:82.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кваме Вон, набравший 22 очка. 18 очков на свой счёт записал Валерий Лиходей. 14 баллов набрал Маркелл Джонсон.

В составе «Минска» 21 очко набрал Йован Шливанчанин. 17 очков на счету ДаКуана Брэйси. 14 баллов набрал Зак Смит.